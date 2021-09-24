В Киеве во время движения загорелся автомобиль. Момент ЧП попал на видео

В Киеве на улице Вышгородской во время движения загорелся автомобиль SEAT. Предварительно, результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Когда случилось происшествие не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Вышгородской прямо на ходу начал гореть автомобиль Seat. Неравнодушные граждане бросились помогать водителю. Надеемся, все пройдет без пострадавших", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля. Когда владелец SEAT открыл капот, огонь охватил часть двигателя, а также возник под машиной.

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Потушить пожар помогли свидетели ЧП, которые для этого использовали огнетушитель и бутылку с водой.

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