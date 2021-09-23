В Киеве во время пожара погиб мужчина. Фото и детали трагедии

В Днепровском районе Киева в среду, 22 сентября, в Гидропарке на территории лодочной станции возник пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Возгорание возникло в вагончике.

Сообщение о пожаре к спасателям поступило около 16:00. На месте происшествия пожарные установили, что горит металлический вагончик.

"Во время тушения пожара бойцы обнаружили тело 57-летнего мужчины. В 16:36 спасатели локализовали возгорания и в 17:05 – ликвидирован. Было задействовано 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 спасателей", – рассказали в пресс-службе.

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Причину возгорания и обстоятельства смерти мужчины установит следствие.

Напомним, в Киеве 29 августа во время пожара в частном доме, расположенном на улице Кащенко, пострадал мужчина. Киевлянина с ожогами 55% тела госпитализировали в больницу.

В Шевченковском районе столицы 10 сентября в результате пожара в 9-этажном доме погибла женщина, 6 человек эвакуировали, а еще 50 отвели на безопасное расстояние.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в поселке Ворзель Киевской области в понедельник, 20 сентября, произошел пожар в частном доме. В результате происшествия травмы получила 30-летняя женщина.