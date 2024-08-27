В Киеве во время движения загорелась легковушка. Подробности, фото и видео

В Голосеевском районе Киева во вторник, 27 августа, во время движения загорелся легковой автомобиль. Помочь потушить пожар смогли полицейские подразделения ТОР, проезжавшие мимо.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Причины возникновения возгорания установят эксперты.

"ТОРовцы помогли потушить горящий автомобиль в Голосеевском районе. Сегодня во время патрулирования напарники Антон Чайковский и Игорь Кириленко увидели автомобиль Peugeot, охвативший пламя. Мы быстро отвели водителя и других находившихся рядом на безопасное расстояние граждан. Также мы ограничили место происшествия, чтобы никто не травмировался, а другие автомобили не получили повреждений, и начали борьбу с пламенем", – рассказали в пресс-службе.

С помощью служебных огнетушителей патрульные сдерживали пожар до приезда пожарных, которые окончательно обуздали возгорание. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в столице между станциями "Лесная" и "Черниговская" загорелась трава в непосредственной близости от линии метро. Из-за чрезвычайных событий даже останавливали движение поездов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во время рейса загорелся маршрутный автобус. Событие произошло в городе Вишневое, 24 августа.

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