Под Киевом во время рейса загорелся маршрутный автобус. Подробности ЧП и фото

В Киевской области во время рейса загорелся маршрутный автобус. Событие произошло в городе Вишневое, 24 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Причину пожара установят правоохранители.

По словам спасателей, 24 августа в 14:28 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о возгорании в городе Вишневое.

"По прибытию на место спасателями установлено, что произошло возгорание маршрутного автобуса. Пожар ликвидирован в 14:41. На месте происшествия работало 12 человек личного состава и 2 единицы техники", – добавили в ГСЧС.

Судя по опубликованному спасателями фото, маршрутка почти полностью сгорела и восстановлению не подлежит.

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