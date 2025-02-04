В Киеве внедорожник на пешеходном переходе сбил женщину. Подробности ДТП и фото

В Киеве на Берестейском проспекте Ford Explorer на переходе сбил женщину, пересекавшую дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства происшествия установят следователи.

Как рассказали правоохранители, авария с участием внедорожника произошла в понедельник, 3 февраля, около 16:30 на Брестском проспекте.

"Установлено, что 22-летний водитель автомобиля Ford Explorer совершил наезд на пешехода – 27-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда автомобиля потерпевшая получила телесные повреждения и была госпитализирована медиками в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что, согласно результатов осведетельствования, водитель внедорожника был трезв в момент ДТП. По факту аварии с пострадавшей открыто уголовное производство. Виновному грозит ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева ночью среды, 29 января, легковушка на большой скорости протаранила семь припаркованных машин. Как оказалось, виновник ДТП сел за руль в состоянии опьянения, есть пострадавшие.

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