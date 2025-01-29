В Киеве на Позняках пьяный водитель протаранил сразу восемь автомо: момент ДТП зафиксировала камера. Видео

В Дарницком районе Киева ночью среды, 29 января, легковушка на большой скорости протаранила восемь припаркованных машин. Как оказалось, виновник ДТП сел за руль в состоянии опьянения, есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства происшествия установят следователи.

"Сегодня в 3:30 утра/ночи на Саломеи Крушельницкой, 13, пьяный на Volkswagen влетел в припаркованные автомобили. По всей видимости – повреждений немало: 8 авто. Водитель, 2002 года рождения, был задержан. Драгер показал 1,16 промилле", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии пострадали двое пассажиров Volkswagen – парень и девушка, 2005 года рождения. Оба с серьезными травмами были госпитализированы в больницу.

Напомним, в Святошинском районе Киева произошла авария с участием легковых автомобилей BMW и Ford. В результате столкновения погибли пассажирка и водитель последнего авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева легковушка на пешеходном переходе сбила женщину и уехала с места ДТП. Патрульные оперативно обнаружили и задержали предполагаемого виновника аварии.

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