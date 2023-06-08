В Киеве ВАЗ перевернулся на крышу в результате столкновения с Mercedes: есть пострадавший. Фото и видео

В Киеве в четверг, 8 июня, на Окружной дороге произошла авария с участием Mercedes и ВАЗ. В результате столкновения последний опрокинулся, есть пострадавший.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Кольцевой дороге снова ДТП. Mercedes столкнулся с ВАЗ, в результате чего последний опрокинулся на крышу. По предварительной информации пострадали", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия столкновения. Из-за аварии на этом участке дороги возникла пробка.

Напомним, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 28 мая, произошла авария с участием автомобиля Opel Vectra. В результате ДТП у легковушки вырвало двигатель, а водителя из истерзанной машины деблокировали спасатели. В Днепровском районе столицы в пятницу, 2 июня, Renault, пытаясь проскочить через перекресток, протаранил сразу две легковушки, ехавшие на зеленый свет светофора. Авария произошла на Дарницкой площади.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева во вторник, 6 июня, на бульваре Леси Украинки произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП, предварительно, травмы получили четыре человека.

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