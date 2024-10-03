В Киеве в Шевченковском районе горит заброшенное здание. Видео

В Шевченковском районе Киева вечером 3 октября начался сильный пожар. По предварительным данным, горит здание детского сада, не работающего с 2016 года.

Видео дня

На месте уже работают спасатели, сообщили OBOZ.UA в ГСЧС. Причина пожара в настоящее время не известна.

Речь может идти о детском садике №75, расположенном на улице Дмитровская, 44А, который уже много лет заброшен. Садик нуждался в капитальном ремонте, Киевсовет планировал включить его в "Программу возобновления работы дошкольных учебных заведений", но этого не произошло. Это здание уже горело в 2016 году.

Дополняется