Повреждены трамваи и рельсы: Кличко показал последствия российской атаки на Киев. Фото

В Святошинском районе Киева в среду, 1 января, в результате российской атаки повреждены стекла трех трамваев, которые находились возле депо. Кроме того, есть частичное разрушение колеи.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На месте работают все службы.

"В Святошинском районе трамвайные пути повреждены в 100 метрах от трамвайного депо. Спасатели завершают работы и сразу к возобновлению путей приступят дорожники. Также повреждены стекла в трех трамваях", – уточнил Кличко.

Как отметили в КМВА, также в Святошинском районе повреждены 2 гаража и 6 легковых автомобилей. Информация о нанесенном ущербе и потерпевших устанавливается.

Напомним, утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили ряд ударных дронов, которыми атаковала Россия. Обломки сбитых целей попадали в нескольких районах: там возникли возгорание и повреждение, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 31 декабря РФ запускала по Киевщине баллистику. В столице обломки вражеской цели упали на кровлю частного здания в Дарницком районе, а в области произошло частичное разрушение частного жилого дома, пострадала женщина.

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