В Киеве в результате ДТП в машине зажало женщину: пострадавшую из авто деблокировали спасатели. Фото и подробности

В Голосеевском районе Киева в воскресенье, 15 октября, произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП в одной из машин, между сиденьем и передней панелью авто, зажало женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"15 октября в 22:09 поступило сообщение, что на проспекте Голосеевский, 62, столкнулись два легковых автомобиля Volvo и Mazda. Спасатели деблокировали женщину из легкового автомобиля Mazda с помощью электроинструмента, которую зажало между сиденьем и передней панелью машины, и немедленно передали медикам для госпитализации", – рассказали в ГСЧС.

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Напомним, в Киевской области с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 1323 ДТП с пострадавшими. К сожалению, за девять месяцев 2023 года в регионе в результате аварии погибли 150 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в течение 9 месяцев правоохранители выявили 1879 водителей, которые сели за руль под хмельком. Кроме того, за этот период зафиксировали более 70 "пьяных" ДТП с потерпевшими.

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