В патрульной полиции рассказали, сколько пьяных водителей обнаружили на дорогах Киевщины за 9 месяцев

В Киевской области в течение 9 месяцев правоохранители обнаружили 1879 водителей, которые сели за руль под хмельком. Кроме того, за этот период зафиксировали более 70 "пьяных" ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Минимальный штраф за такое админнарушение составляет 17 тысяч гривен.

"В течение 9 месяцев 2023 года на автодорогах Киевской области патрульные обнаружили 1879 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, и составили на них соответствующие административные материалы", – рассказали в полиции.

Кроме того, с 1 января по 30 сентября на территории региона произошло 71 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими из-за пребывания водителя за рулем в состоянии опьянения.

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Правоохранители напомнили, что за управление транспортом под хмельком или под действием наркотиков предусмотрена административная ответственность:

впервые за год – штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением права управления на 1 год;

второй раз в течение года – штраф в размере 34 тысяч гривен или админарест на 10 суток с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием машины или без такового;

третий или более год – штраф в размере 51 тысяча гривен или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 1323 ДТП с пострадавшими. К сожалению, за девять месяцев 2023 года в регионе в результате аварии погибли 150 человек.

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