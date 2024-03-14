В Киеве в результате ДТП легковушка перевернулась и протаранила металлический отбойник. Фото и видео

В Киеве на Окружной дороге произошла авария, в результате которой одна из машин перевернулась и протаранила металлический отбойник.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"На Кольцевой произошло сильное ДТП с опрокидыванием, к сожалению, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе столичной патрульной полиции, в связи с ДТП на Кольцевой дороге движение транспорта затруднено в направлении Жулянского путепровода. Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Напомним, в Шевченковском районе столицы произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате автопроисшествия в последнем авто зажало мужчину.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Логвин Киевской области грузовой автомобиль на скорости съехал в кювет и перевернулся. Как оказалось, это произошло из-за того, что водитель не хотел сбить вышедшую на дорогу косулю.

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