В Киевской области грузовик из-за косули вылетел в кювет и перевернулся. Фото

Вблизи села Логвин Киевской области грузовой автомобиль на скорости съехал в кювет и опрокинулся. Как оказалось, это произошло из-за того, что водитель не хотел сбить вышедшую на дорогу косулю.

Об этом сообщили в пресс-службах ГСЧС Киевщины и полиции области. Машину вытащили спасатели.

"13 марта на подъезде к селу Логвин Володарской общины 57-летний водитель "ГАЗ" обнаружил на дороге дикое животное. Чтобы избежать наезда, водитель был вынужден выехать на обочину, но из-за непогоды грузовик съехал в кювет. К счастью, ни один человек и животное в аварии не пострадали", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ГСЧС, спасатели с помощью буксировочной лебедки оперативно вытащили автомобиль на проезжую часть.

Напомним, в Киевской области на трассе Киев-Одесса автомобиль Mazda на скорости въехал в бетонный блок. В результате ДТП водитель легковушки и ее пассажирка погибли на месте, а еще одну женщину госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе столицы произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате автопроисшествия в последнем авто зажало мужчину.

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