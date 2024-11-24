В Киеве и области прогремели взрывы, работают силы ПВО: в каком направлении летят 'Шахеды'

Войска России вечером в воскресенье, 24 ноября, направили ударные беспилотники типа Shahed-136 в направлении украинской столицы. В Киеве и области были слышны взрывы.

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Работала противовоздушная оборона. Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской обласной военной администрации, а также мэр Киева Виталий Кличко. Жителей столичного региона призвали находиться в укрытиях.

"В столице работают силы ПВО. Киев снова под атакой вражеских БпЛА. Находитесь в укрытиях!" – написал Кличко.

О работе ПВО также сообщили в КОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – говорится в сообщении.

Около 22:00 в Воздушных силах ВСУ предупредили о том, что в северной части Киевской области были зафиксированы вражеские БПЛА, они двигались западным курсом.

Позже в ВС сообщили о движении "Шахедов" в направлении Киева с северо-восточного направления.

Отметим, что враг с самого утра волнами атакует Украину ударными дронами. Первые беспилотники пересекли границу с Сумской областью около 10:50 воскресенья (тревога тогда дошла до Ровно и Хмельницкого); вторая "серия" БПЛА появилась вечером на Запорожье (18:55) и Сумщине (около 19:00).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 ноября оккупанты запустили по Украине 73 БПЛА, удалось сбить 50 беспилотников, большинство из остальных упали под действием РЭБ. ПВО работала в семи регионах.

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