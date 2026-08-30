В Киеве в результате атаки российских дронов пострадало кафе: на место выехали медики

В Киеве в результате российского удара беспилотниками повреждено кафе в Голосеевском районе. На месте падения обломков работают соответствующие службы, информация о пострадавших уточняется.

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В район также направили бригаду медиков. Об этом сообщили в КГГА и мэр Киева Виталий Кличко.

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По данным КГГА, в Голосеевском районе зафиксированы повреждения кафе в результате падения обломков российского беспилотника.

"Информация о пострадавших уточняется", – отметили там.

Кличко также сообщил, что в Голосеевский район вызвали медиков. Бригада уже выехала на место происшествия.

Другие подробности о последствиях нападения и возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

Позже стало известно, что был поврежден фасад двухэтажного здания кафе. К счастью, обошлось без пожара и пострадавших.