УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Киеве в результате атаки российских дронов пострадало кафе: на место выехали медики

Ольга Ганюкова
Происшествия
1 минута
954
В Киеве в результате атаки российских дронов пострадало кафе: на место выехали медики
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В Киеве в результате российского удара беспилотниками повреждено кафе в Голосеевском районе. На месте падения обломков работают соответствующие службы, информация о пострадавших уточняется.

В район также направили бригаду медиков. Об этом сообщили в КГГА и мэр Киева Виталий Кличко.

Последствия атаки на Киев 30 августа 2026 года

По данным КГГА, в Голосеевском районе зафиксированы повреждения кафе в результате падения обломков российского беспилотника.

"Информация о пострадавших уточняется", – отметили там.

Взрывы в Киеве 30 августа

Кличко также сообщил, что в Голосеевский район вызвали медиков. Бригада уже выехала на место происшествия.

Другие подробности о последствиях нападения и возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

Взрывы в Киеве 30 августа

Позже стало известно, что был поврежден фасад двухэтажного здания кафе. К счастью, обошлось без пожара и пострадавших.

Взрывы в Киеве 30 августа
УкраинаКиевВойна в УкраинеРоссийские обстрелыРоссия - страна-агрессорвзрыв
Редакционная политика