Киев в огне: в ГСЧС показали последствия ударов РФ по столице

В Киеве утром 30 августа продолжается ликвидация последствий российского обстрела. Спасатели с ночи работали в нескольких районах столицы, а по состоянию на 06:00 продолжали тушить пожар в Голосеевском районе.

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Об этом сообщили в ГСЧС. Там отметили, что информация о пострадавших уточняется.

Где в Киеве работают спасатели

В Голосеевском районе в результате утренней атаки загорелось нежилое здание. Спасатели продолжают тушить пожар, к работе привлечены все необходимые силы и средства.

В то же время все остальные пожары, вызванные вражескими ударами, которые возникли накануне в столице, уже ликвидированы.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 августа Россия атаковала Украину группами ударных реактивных БПЛА и баллистическими ракетами. Значительная часть дронов направлялась в сторону Киева — они приближались к столице с севера, а также облетали город в направлении Ирпеня и Гостомеля.

В результате атаки в Киеве пострадали как минимум три человека. В частности, в Оболонском районе произошло возгорание со второго по пятый этажи 12-этажного жилого дома, а в Подольском районе было зафиксировано попадание в нежилое здание.

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