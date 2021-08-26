В Киеве в офис омбудсмена бросили "коктейль Молотова": поджигателя задержали. Фото и видео

В Киеве в четверг, 26 августа, на улице Институтской, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в офис омбудсмена Людмилы Денисовой. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции. Детали происшествия устанавливаются (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"К нам поступила информация о том, что мужчина бросил бутылки с неизвестным веществом под двери админзданий на улице Институтской и на улице Пилипа Орлика. ", – уточнили в пресс-службе.

На опубликованном изданием Сегодня видео можно увидеть, что огонь повредил входные двери в офис омбудсмена.

Видео дня

Как рассказала OBOZREVATEL уполномоченная Верховной радой Украины по правам человека Людмила Денисова, поджигателя уже задержали.

"Большое спасибо строителям, которые построили это здание. Он (злоумышленник – Ред.) открыл двери, бросил бутылку с зажигательной смесью. Но из-за того, что двери очень быстро закрылись – огонь возник на улице", – рассказала Денисова.

Она добавила, что, к счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

"Нацполиция сообщила мне, что сейчас проводятся следственные действия чтобы понять – эти действия были направлены против меня, против Офиса или кого-то другого", - резюмировала Денисова.

Позднее в пресс-службе столичной полиции уточнили, что злоумышленником казался уроженец Киевской области, 1970 года рождения.

По факту умышленного уничтожения имущества открыто уголовное производство. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 22 августа возле дома, расположенного на улице Радужной, 59б, злоумышленники повесили на дерево флаг Украины и подожгли его. За подобные действия предусмотрено лишение свободы на срок до 3-х лет.