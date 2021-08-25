В Киеве подожгли флаг Украины: в причастности подозревают двух несовершеннолетних. Видео

В Киеве 22 августа возле дома, расположенного на улице Радужной, 59Б злоумышленники повесили на дерево флаг Украины и подожгли его. За подобные действия предусмотрено лишение свободы на срок до 3-х лет.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Правоохранителей вызвали местные жители (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Женщина, которая была на месте происшествия рассказала полицейским, что в тот вечер во дворе отдыхала компания и распивала алкоголь. На следующий день прохожие на дереве увидели флаг, который пострадал от огня и вызвали правоохранителей", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

В пресс-службе полиции Киева нам подтвердили информацию об инциденте и добавили, что пока личности тех, кто может быть причастен к этому происшествию, еще не установлены.

В тоже время Telegram-канал Киев без цензуры уточнил, что якобы благодаря записям видеокамер удалось опознать 12-летних ребят, которые могли это сделать.

Отметим за публичное надругательство над Государственным флагом Украины предусмотрена уголовная ответственность (статья 338 УКУ). Подобные действия наказываются штрафом до 68 тысяч гривен или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Петрушки Черкасской области парень сжег флаг Украины, который висел на административном здании. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 августа.