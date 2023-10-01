В Киеве в многоэтажке обрушился балкон. Фото и видео

В Соломенском районе Киева в воскресенье, 1 октября, в жилом доме обрушились конструкции балкона. Событие произошло на улице Преображенской.

Об этом сообщили в социальных сетях. Причину чрезвычайного происшествия установят эксперты (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Соломенке было громко, не переживайте это не взрыв. Это на Преображенской, 21 упал балкон, предварительно без пострадавших", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия. В частности, видно, что обрушился балкон на 6 этаже девятиэтажного дома.

Напомним, в Дарницком районе Киева в воскресенье, 10 сентября, возник пожар в гараже, где хранились баллоны с кислородом и несколько канистр с топливом. Во время тушения огня опеки получил владелец помещения, которому оказали помощь врачи. В селе Юровка Киевской области произошел взрыв газа, после чего загорелось хозяйственное здание. В результате пострадал мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в пятницу, 22 сентября, произошел масштабный пожар в помещении сервиса бытовой техники. Огнем охватило территорию площадью 250 квадратных метров.

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