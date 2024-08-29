В Киеве в метро пассажир попал на рельсы: движение по 'красной' линии изменено

В Киеве на станции метро "Университет" мужчина 2004 года рождения попал на рельсы, его зажало под вагоном поезда. Из-за инцидента было изменено движение поездов по "красной" ветке – станции "Театральная" и "Университет" временно были закрыты для входа пассажиров.

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Движение поездов по "красной" линии метро осуществлялся между станциями "Академгородок" – "Вокзальная" и "Крещатик" – "Лесная". Об этом вечером 29 августа сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На станции "Университет" пассажир попал на пути. На месте происшествия работают соответствующие службы", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

По данным источников OBOZ.UA в правоохранительных органах, пассажир жив.

Предварительно, он упал на рельсы по собственной неосторожности.

По данным Telegram-канала Kyiv Metro Alerts, по состоянию на 22:17 движение поездов по "красной" линии метро возобновлено в обычном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 августа в Киеве временно останавливалась станция метро "Вокзальная", она работала только на выход. Ограничения действовали из-за остановки эскалатора, работающего на подъем.

А между станциями "Лесная" и "Черниговская" 17 августа загорелась трава рядом с рельсами метро. Из-за чрезвычайных событий также останавливали движение поездов.

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