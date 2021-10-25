В киевском Гидропарке вспыхнул мощный пожар: все подробности и видео

В Киеве на Долобецком острове, расположенном на Гидропарке (Днепровский район), в понедельник, 25 октября, вспыхнул пожар в здании. Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.

Как OBOZREVATEL рассказали в пресс-центре Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве, загорелось одноэтажное отдельно-стоящее деревянное здание, в котором находилась баня. Его размеры 10х20 м (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На опубликованных в сети кадрах видно, что пожар был серьезным, дым от него было видно за километры.

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О причинах возгорания пока не известно, их будут устанавливать правоохранительные органы. Пожар был локализирован в 16:25, а позже – ликвидирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева произошел пожар на 8 этаже жилого дома, расположенного на улице Семашко, 21. Возгорание возникло в одной из квартир.