В Киеве в Гидропарке утонули двое иностранцев. Подробности трагедии
В Днепровском районе Киева в Гидропарке спасатели достали из воды тела двух мужчин, которые утонули во время купания. Погибшими оказались граждане другого государства.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства и причины трагического случая установят правоохранители.
Что известно
По словам правоохранителей, инцидент произошел на минувших выходных на одном из пляжей в Днепровском районе Киева в Гидропарке.
"В полицию поступило сообщение о том, что во время купания в реке Днепр двое мужчин прыгнули с пирса и не выплыли. В дальнейшем спасатели нашли тела двух погибших — ими оказались граждане другой страны, 20 и 25 лет", – рассказали в пресс-службе.
По данному факту несчастного случая начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 115 УК Украины с дополнительной отметкой "несчастный случай").
