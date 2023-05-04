В Киеве уровень воды в Днепре поднялся на 9 см: какие локации города подтоплены

В Киеве в четверг, 4 мая, по сравнению с предыдущими сутками, вода в реке Днепр поднялась на 9 см. До показателей критического уровня остается еще более 1 метра.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КМВА. Синоптики продолжают отслеживать ситуацию.

"По состоянию на 10:мая уровень воды в печке Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 309см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 14°C. По сравнению с предыдущим днем, уровень половодья поднялся на 9 см. К показателям критического уровня еще более 1 метра. Так что опасности пока нет. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый)", – рассказал Попко.

По его словам, все еще удерживается затопление поймы слоем около 60 см. Остаются подтопленными пойменные территории столицы. Это острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массивные города вне угрозы подтопления.

Напомним, согласно информации синоптиков, пик весеннего половодья в Киеве позади. Колебания уровня воды в реке Днепр еще могут происходить, однако фиксируется его постепенное уменьшение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1979 году в Киеве произошло очередное наводнение, в результате которого часть города была подтоплена. Из-за подъема уровня воды в Днепре на Подоле улицы вблизи станции метро "Тараса Шевченко" превратились в каналы, среди которых, как в Венеции, стоят дома. Для просмотра архивных фотографий перейдите по ссылке.

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