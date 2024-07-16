В Киеве на Лукьяновке трамвай сошел с рельсов и повредил припаркованный автомобиль. Фото и подробности

В Шевченковском районе Киева во вторник, 16 июля, у кинотеатра "Киевская Русь" трамвай сошел с рельсов и повредил припаркованный автомобиль. В результате ДТП осложнено движение авто на улице Коперника.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Коперника движение транспорта затруднено. Предварительно трамвай сошел с рельсов и повредил припаркованный автомобиль. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что в результате ДТП полностью перекрыто движение трамваев. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области пьяный водитель на скорости не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась и зацепила 15-летнюю девочку. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в воскресенье, 14 июля, поздно вечером произошла авария с участием легковушки и мусоровоза. В результате ДТП есть пострадавшие.

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