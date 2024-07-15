В Киеве на Оболони произошла авария с участием легковушки и мусоровоза: есть пострадавшие. Фото

В Оболонском районе Киева в воскресенье, 14 июля, поздно вечером произошла авария с участием легковушки и мусоровоза. В результате ДТП есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 14 июля в 23:47 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП на проспекте Владимира Ивасюка.

"В результате столкновения легкового автомобиля Toyota с мусоровозом произошла утечка горючего. Спасатели оказали помощь по смытию горючего с проезжей части дороги. Медики оказали помощь участникам ДТП до прибытия пожарного подразделения", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Оболонском районе Киева в пятницу, 12 июля, произошла авария с участием грузовика, легковушки и троллейбуса. В результате ДТП возникла большая пробка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области пьяный водитель на скорости не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась и зацепила 15-летнюю девочку. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

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