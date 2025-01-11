В Киеве столкнулись автобус и минивэн: есть жертвы, пострадали дети. Фото

Вечером, 11 января, в Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В Голосеевском районе столицы столкнулись маршрутка с пассажирами и минивэн.

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Об этом сообщили в ГСЧС области. В патрульной полиции также отметили, что в результате ДТП есть жертвы. Среди пострадавших есть дети.

"Два человека погибли в результате ДТП. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Столичном шоссе поступило в 18:29. В результате столкновения маршрутного автобуса и минивэна, травмы получили водитель и 7 пассажиров маршрутного автобуса Mercedes-Benz", – рассказали спасатели.

Три человека, среди которых один ребенок 6 лет, госпитализированы медиками. С минивэна Hyundai, с помощью гидравлического инструмента, деблокированы тела мужчины и женщины.

До прибытия спасателей спасен ребенок 4 лет, который был госпитализирован в больницу "Охматдет".

Правоохранители также предупредили водителей о том, что в связи с ДТП на улице Конча-Заспинской движение транспорта осложнено.

"На месте работают все соответствующие службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что в Киеве будут судить водителя, который на переходе сбил 14-летнюю девочку и уехал с места ДТП. Как оказалось, злоумышленник находился за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 3 января, легковушка на скорости протаранила сопротивление путепроводу.

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