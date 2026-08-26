В Киеве столкнулись легковушка и микроавтобус: в больницу госпитализировали восемь человек. Подробности и фото

В Подольском районе Киева в среду, 26 августа, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса Volkswagen . В результате столкновения автомобилей пострадали восемь человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

"Полиция работает на месте ДТП с пострадавшими в Подольском районе столицы. ДТП произошло сегодня около 13:20 на пересечении проспекта Европейского Союза и улицы Вышгородской", – говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с автомобилем Toyota Prius.

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В результате ДТП травмы получили восемь человек – водитель и пассажиры микроавтобуса. Все пострадавшие госпитализированы. В настоящее время на месте работают следователи и патрульные полицейские. Устанавливаются механизм и обстоятельства ДТП.

ДТП в столичном регионе

В Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения машин пострадали четыре человека, среди которых есть малолетний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в среду, 19 августа, произошло ДТП на Чоколевском бульваре. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, а затем снес остановку общественного транспорта — есть погибшие и раненые.

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