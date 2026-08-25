Под Киевом произошло крупное ДТП: пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Фото

В Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате столкновения машин пострадали четыре человека, среди которых есть малолетний ребёнок.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

ДТП в Обуховском районе, недалеко от села Подгорцы, произошло на днях на 19-м километре автодороги "Киев-Знаменка". Предварительно правоохранители установили, что столкнулись автомобили Nissan, Audi, Mitsubishi и ВАЗ-21099.

"В результате аварии 23-летняя водительница Nissan, 34-летнюю водительницу Audi и пассажиров ВАЗ – 13-летнюю девочку и 66-летнюю женщину с телесными повреждениями доставили в больницу", – уточнили в полиции.

Главные истории дня

По факту ДТП с пострадавшими начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

ДТП в столичном регионе

В Киеве в ночь с 17 на 18 августа на бульваре Верховной Рады водитель легковушки устроил масштабное ДТП, протаранив около 10 автомобилей. По словам очевидцев, у виновника аварии были явные признаки опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в среду, 19 августа, произошло ДТП на Чоколевском бульваре. Предварительно, легковушка столкнулась с маршруткой, а затем снесла остановку общественного транспорта – есть погибшие и раненые.

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