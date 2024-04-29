В Киеве столкнулись две легковушки, одна из машин перевернулась: момент ДТП зафиксировала камера. Видео

В Соломенском районе Киева на перекрестке Skoda на скорости протаранила Mitsubishi, в результате чего последний перевернулся. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Правоохранители оштрафовали обоих водителей.

"Вчера (28 апреля. – Ред.) на перекрестке улиц Соломенской – Николая Кривоноса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mitsubishi и Skoda. На место быстро прибыли патрульные. Мы убедились, что вожди не пострадали и выяснили обстоятельства ДТП", – рассказали в пресс-службе.

В патрульной полиции уточнили, что по предварительной информации, оба водителя нарушили правила дорожного движения. На каждого из них составили административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее аварию, – штраф 850 гривен) и направили материалы в суд.

Напомним, в пгт Рокитное Киевской области в воскресенье, 28 апреля, произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП один из водителей погиб, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 25 апреля, произошла авария с участием легковушки и автомобиля патрульных. В результате столкновения травмы получила полицейская.

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