В Киевской области произошла авария с участием двух легковушек: есть погибший и пострадавшие. Подробности и фото

В пгт Рокитное Киевской области в воскресенье, 28 апреля, произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП один из водителей погиб, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 28 апреля в 11:21 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в пгт Рокитное. На месте происшествия было установлено, что произошла авария с участием двух автомобилей Renault Megane и Volkswagen Passat и нуждается в деблокации пострадавших.

"С помощью аварийно-спасательного инструмента был деблокирован пострадавший из Volkswagen. Водитель Renault погиб на месте. Остальные пассажиры были осмотрены работниками скорой медицинской помощи и госпитализированы в городскую больницу № 2 города Белая Церковь", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, согласно данным патрульной полиции, в Украине только в марте зафиксировали 1653 ДТП с пострадавшими, в результате которых погибли 226 человек, а еще 2028 получили травмы. Всего за первый квартал в стране произошло 4528 таких аварий: 595 человек погибли, 5740 пострадали. Подробнее о причинах печальной статистики читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 25 апреля, произошла авария с участием легковушки и автомобиля патрульных. В результате столкновения травмы получила полицейская.

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