В Киеве столкнулись два автомобиля: одна из легковушек перевернулась и загорелась. Видео

В Святошинском районе Киева во вторник, 19 сентября, на пересечении улицы Стеценко и проспекта Академика Палладина столкнулись две легковушки. В результате ДТП одна из машин перевернулась и загорелась.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Серьезное ДТП с опрокидыванием и пожаром произошло на перекрестке Стеценко и Палладина. Здесь дорогу не поделили водители Skoda и Lada. В результате аварии последняя перевернулась на крышу и начала гореть. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть последствия ДТП, в том числе на месте находятся правоохранители и врачи.

В пресс-службе патрульной полиции Киева информацию об аварии подтвердили. Там сообщили, что в результате ДТП было затруднено движение транспорта в направлении Гостомельского шоссе.

Отметим, что в Киевской области за 8 месяцев текущего года на дорогах произошло 1145 ДТП с пострадавшими. К сожалению, в результате аварий погибли 127 человек, а более 1450 были травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Боярке Киевской области автомобиль BMW сбил 16-летнего парня. В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу.

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