В Киеве сильный ветер сорвал с многоэтажки целые секции утеплителя. Фото

В Дарницком районе Киева сильный ветер сорвал со стены многоэтажного дома элементы утепления. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Он этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Евгений Руденко. Инцидент случился на проспекте Петра Григоренко, 39В.

"Когда подрываешься в 2 часа ночи от грохота, бежишь к окну с мыслью "Началось!". Но это просто соседний дом решил развалиться", – написал Руденко.

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На опубликованных снимках можно увидеть, что ветер сорвал целые секции элементов утепления минимум на семи этажах. Пользователи соцсети по-разному отреагировали на это происшествие.

"У соседей будет новый управдом", "Не дом развалился, а погода решила проверить качества монтажа утеплителя", "Сразу видно – качественная добротная работа".

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