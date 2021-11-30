В сети напомнили, как выглядел самый необычный балкон в Киеве: моряк превратил его в корабль

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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14,5 т.
Балкон построили в Печерском районе столицы

В сети опубликовали фото балкона в Печерском районе Киева, который его владелец в 2017 году превратил в корабль. Оригинальное архитектурное решение тогда заметили недалеко от станции метро "Арсенальная".

Соответствующие снимки разместили на странице сообщества "Клуб любителей Киева" в социальной сети Facebook. Большинство пользователей соцсети с юмором вспомнили уникальное "судно".

Уникальный балкон построили в Печерском районе.

"Билли Бонс, он же "Капитан". Обладатель карты Острова Сокровищ, из-за которой всё и началось", "красиво жить, не запретишь!", "прям вижу продажу квартир, корабль бонусом", "когда ты фанат пиратов Карибского моря".

Видео дня
Фанат пиратов Карибского моря
Реакция пользователей.
Пользователи с юмором вспомнили балкон.
Реакция пользователей соцсети.

Как сообщало издание Апостроф, автором забавной перестройки балкона оказался отставной майор морской авиации. Корпус "корабля" ему помог сделать друг – бывший адмирал советского флота.

Тогда на "судне" были подняты флаги Украины, установлены орудия и штурвал. Кому сейчас принадлежит это жилище, не известно.

Балкон создал бывший военный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева заметили рабочего, который косил опавшие листья. На месте, где работал коммунальщик, растительности практически не было.

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