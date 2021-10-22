В Киеве легковушка ездила по лестнице на Оболонской набережной. Видео

В Киеве на Оболонской набережной заметили автомобиль, который ездил по пешеходной зоне. Потом легковушка просто выехала из парковой зоны по лестнице.

Об этом сообщил местный Telegram-канал. Когда произошло событие, не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Наверное, очень спешил. Вот такого ловкого водителя заметили на Оболонской набережной. Человек просто ехал по лестнице парковой зоны", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что авто ехало по лестнице недалеко от Киевского гольф-центра. В то время, когда машина ехала вверх, рядом с ней на набережную спускались пешеходы.

Люди, которые гуляли рядом, не пытались мешать транспорту, а только снимали происходящее на телефоны.

Как уточнил OBOZREVATEL собеседник в правоохранительных органах, за подобную езду в пределах пешеходной зоны водителю грозит штраф в размере 340 гривен.

Напомним, в Голосеевском районе столицы 12 сентября на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" водитель оставил машину на недавно постеленном газоне. В результате происшествия ВДНХ был нанесен ущерб в размере около 20 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева жители жилого комплекса забросали BMW пакетами с отходами. Внедорожник был припаркован рядом с мусорными баками.