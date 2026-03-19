В Киеве рецидивист в подъезде дома избил мужчину и ограбил его. Подробности и фото

В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник в подъезде напал на нового знакомого, избил и ограбил его.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, к ним обратился 53-летний житель Соломенского района с сообщением о том, что неизвестный мужчина напал на него в подъезде его дома и отобрал сумку с личными вещами.

Накануне киевлянин находился в кафе, где познакомился с другим посетителем. После непродолжительного разговора мужчина пошел домой, а новый знакомый незаметно направился за ним. В подъезде дома злоумышленник несколько раз ударил мужчину, после чего вырвал из рук его нагрудную сумку, в которой были телефон, 7,5 тысяч гривен, банковские карты и документы.

"В ходе розыскных мероприятий оперативники установили нападавшего – 46-летнего киевлянина, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – уточнили в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного повторно, соединенного с насилием, в условиях военного положения, начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

