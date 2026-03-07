Как в 90-х: в Киеве рецидивисты устроили дерзкое ограбление. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к ограблению. Злоумышленники подошли к прохожему с требованием угостить их сигаретами, а затем избили его и забрали ценные вещи и банковскую карточку.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратился житель Соломенского района с сообщением об ограблении. Полицейские установили, что к 57-летнему киевлянину подошли двое незнакомцев с требованием угостить их сигаретами, намереваясь спровоцировать конфликт.

"Во время короткого разговора, один из злоумышленников ударил потерпевшего в лицо, другой – снял с руки мужчины золотое кольцо и выхватил портмоне со смартфоном, документами и банковскими карточками. После содеянного нападавшие скрылись, а затем сняли со счета потерпевшего 40 тысяч гривен", – уточнили в пресс-службе.

Следователи установили вероятных грабителей – ими оказались жители столицы 22 и 34 лет, которые ранее уже отбывали наказание за аналогичные преступления. Полицейские выяснили, что похищенный мобильный телефон и ценный перстень они сдали в ломбард.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

