В Украине разоблачили схему торговли поддельными лекарствами для онкобольных. Фото

В Украине разоблачили деятельность группы лиц, продававших гражданам поддельные препараты для лечения онкологических болезней. В частности, их распространяли на территории Киева и Львова.

Об этом в четверг, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. В этот день у организаторов оборудки были проведены обыски.

Как рассказали в прокуратуре, правоохранители установили, что фальсификаты доставляли в наше государство из других стран международными самолетами и автобусами. В "схеме" было задействовано несколько участников, они организовывали продажу лекарственных средств.

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Всего следователи изъяли поддельных лекарств на один миллион гривен. Во время обысков, проведенных на основании постановления суда, у вероятных мошенников изъяли деньги, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и большое количество поддельных лекарственных средств.

Следственные действия продолжаются. Фигурантам дела планируют сообщить о подозрении и избрать им меры пресечения. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины – фальсификации лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как добавили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, подделки злоумышленники продавали через сеть Интернет и доставляли через почтовые отделения или лично. В объявлениях продавцы отмечали, что препараты у них якобы остались от больных родственников.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 апреля 2022 года в аптеках Украины антибиотики можно будет приобрести исключительно по электронному рецепту. А до конца следующего года Минздрав хочет, чтобы все рецептурные лекарственные средства в Украине отпускались только по электронному рецепту.