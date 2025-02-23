В Киеве раздались взрывы, работают силы ПВО: куда летят 'Шахеды'

Вечером в воскресенье, 23 февраля, в Киеве и области было слышно взрывы. Российская оккупационная армия снова атаковала нас дронами-камикадзе, по "Шахедах" работала украинская ПВО.

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Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в 22:35 предупредил о тревоге, а в 22:45 подтвердил работу противовоздушной обороны. "Дальше от окон!" – написал он в Telegram.

Прессслужба КГВА также призвала оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

Воздушные силы ВС Украины в 22:32 сообщали, что БПЛА двигались в направлении столицы с северо-востока, в 22:41 они фиксировались также с юга.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь с 22 на 23 февраля страна-агрессор также атаковала Киев "Шахедами". В один из таких вызовов о падении БПЛА в Дарницком районе правоохранители, прибыв на место, попали под повторный обстрел. Видео ударов и смелой работы полицейских можно посмотреть по ссылке.

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