Ночью в Киеве патрульные спасали людей под звук повторной атаки РФ. Видео

В ночь с 22 на 23 февраля страна-агрессор несколько раз атаковала Киев "Шахедами". Всю ночь полицейские спасали людей в столице под звуки смертоносных дронов РФ.

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В один из таких вызовов о падении БПЛА в Дарницком районе, правоохранители, прибыв на место атаки, попали под повторный обстрел. Видео этого террористического акта страны-агрессора и отчаянной работы полицейские зафиксировали на видео.

"Всю ночь под звуки смертоносных дронов и самоотверженную работу Сил обороны – РФ снова атаковала столицу. Сегодня патрульные получили сообщение о вероятном падении частей "Шахеда" в Дарницком районе. Во время отработки вызова подлые враги повторно атаковали место, куда прибыли в патрульные на помощь", – говорится в подписи к видео.

Впрочем, под громкие взрывы правоохранители продолжили эвакуировать людей. Спасая других, они сами стали мишенью. Но, к счастью, все живы.

"Этот удар – еще одно свидетельство того, что враг действует цинично, а опасность остается постоянной. Несмотря на это, наши полицейские, рискуя жизнью, продолжают защищать и помогать. Призываем, не игнорировать правила безопасности во время вражеских обстрелов и находиться в укрытиях", – резюмировали в полиции.

Напомним, что в преддверии третьей годовщины полномасштабной войны, 23 февраля, Россия применила против Украины 267 беспилотников разных типов. И это была самая большая атака, когда иранские дроны-камикадзе начали бить по украинским городам и селам.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 февраля российские оккупанты запустили по Украине рекордное за сутки количество дронов – 267, из которых 138 силы ПВО сбили, а 119 были потеряны локационно. Кроме этого, агрессор ударил баллистикой. В результате атаки пострадали Днепропетровщина, Одесщина, Полтавщина, Киевщина и Запорожье.

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