В Киеве раздались взрывы: ПВО работает по вражеским целям

Вечером в субботу, 2 ноября, в Киеве снова были слышны взрывы. В столице силы противовоздушной обороны работали по "Шахедам", которыми враг атаковал город и область.

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Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. "Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – призвал киевлян Сергей Попко, начальник КГВА.

В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении БПЛА через Киев в южном направлении, а также о БПЛА курсом на Киев с северного направления.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в пригороде Киева в Вышгородском районе. "В области и в столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – написал он.

Напомним, что российские войска в ночь на 2 ноября снова атаковали Киев "Шахедами". Захватчики били по жилой застройке, есть пострадавшие.

По состоянию на 9 часов утра поступила информация о падении обломков в шести районах столицы: Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Все пожары, вспыхнувшие на местах попадания, на тот момент были ликвидированы.

Как сообщал OBOZ.UA, над Киевом во время российской воздушной атаки в ночь на 31 октября защитники неба сбили ряд ударных дронов. В одном из случаев обломки упали в Подольском районе: там горела трава, а взрывной волной повредило окна в нескольких домах и админздании.

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