Враг бил баллистикой: в Киеве прогремели мощные взрывы, вспыхнули пожары, есть погибший и пострадавшие

В ночь на среду, 12 февраля, в Киеве прозвучало несколько сильных взрывов. Армия РФ атаковала украинскую столицу баллистическими ракетами: в нескольких районах вспыхнули пожары, есть погибший и пострадавшие.

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О работе сил ПВО в Киеве сообщили в Киевской городской военной администрации. "В столице громко. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – написал мэр Киева Виталий Кличко.

Киевская областная военная администрация также сообщила о работе сил противовоздушной обороны в регионе.

Начальник КНВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате вражеской атаки зафиксировано попадание обломков и возгорание в Голосеевском и Подольском районах.

"Информация о пострадавших устанавливается, на место следуют службы. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах до отбоя", – написал он.

Кличко также сообщил о вызове экстренных служб в Соломенский и Святошинский районы Киева. В КГВА уточнили, что там возникли возгорания на крышах жилых домов.

В 5 часов утра городской голова сообщил о пожарах в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах.

"В Оболонском – пылает на территории промзоны. Предварительно — повреждены здания рядом. Все службы направляются на места. В Святошинском районе возгорание на крыше девятиэтажки. К медикам на данный момент никто не обращался", – отметил он.

В 05:22 стало известно о первой жертве удара.

"Один погибший в Оболонском районе. В Дарницком районе пожар на территории одного из частных предприятий", – рассказал Кличко.

На Оболони также есть пострадавший, его госпитализировали. Впоследствии количество пострадавших возросло до двух: Кличко рассказал, что в больницу доставили 9-летнюю девочку.

В ГСЧС по состоянию на 05:37 сообщали о том, что в Оболонском районе вспыхнул пожар в офисном здании, пламя охватило с 7 по 1 этаж, там погиб человек.

В Голосеевском районе возник масштабный пожар в складском здании, огонь распространился на площадь 600 кв м.

Падали обломки сбитых целей в Святошинском районе, там обошлось без пострадавших.

А в Соломенском районе вспыхнул пожар на крыше многоквартирного дома.

"На всех локациях работают спасатели. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела", – подчеркнули в ГСЧС.

На атаку отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевщине, ПВО/ПРО работала по баллистике. Вот так Путин хочет завершения войны", – написал он.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики с северо-востока. Мониторинговые каналы сообщили, что пуски ракет враг осуществлял с территории Брянской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ночь на понедельник, 10 февраля, направили на украинскую столицу ударные беспилотники типа Shahed-136. Работали силы противовоздушной обороны, в одном из районов упали обломки БПЛА.

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