Россияне направили на Киев "Шахеды", работает ПВО: в одном из районов упали обломки БПЛА

Российские оккупационные войска в ночь на понедельник, 10 февраля, направили на украинскую столицу ударные беспилотники типа Shahed-136. Работали силы противовоздушной обороны.

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В Соломенском районе столицы, предварительно из-за падения обломков БпЛА, горит одноэтажное нежилое здание. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram.

"Воспламенение на территории рядом. Все службы на месте", – написал он.

Взрывы местные жители слышали, начиная с 1:00. По предварительным данным, работала ПВО. Также было громко в Киевской области, в частности, в Броварах. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в регионе и столице зафиксированы вражеские БПЛА.

Отметим, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о работе ПВО, но отметил, что падение обломков не зафиксировано.

"Враг продолжает атаковать столицу БпЛА. Звуки, которые вы можете слышать – работа наших защитников по целям. В настоящее время падение обломков не зафиксировано, оставайтесь в безопасных местах до отбоя", – отметил Ткаченко.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ вечером в воскресенье, 9 февраля, атаковали Сумы ударными БПЛА типа "Шахед". По предварительным данным, вражеский дрон ударил по автостоянке перед жилым домом.

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