В Киеве рассказали о ночной атаке вражеских дронов Shahed: все воздушные цели были уничтожены

В ночь с 5 на 6 марта страна-террорист РФ совершила очередную атаку на Киев с использованием дронов-камикадзе. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все воздушные цели.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Жители столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Этой ночью в враг запустил в направлении Киева БПЛА. По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все воздушные цели были уничтожены. Попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировано. Предварительно, без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры" , – рассказал Попко.

Глава КГВА призвал жителей столицы быть осторожными и не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

"Враг снова не добился своих целей! Но это не повод расслабляться! Помогайте ВСУ, берегите себя – вместе приближаем мир в Украине после нашей Победы!", – резюмировал Попко.

Напомним, в поле в Киевской области обнаружили обломки дрона Shahed-136 иранского производства. Запущенный войсками РФ беспилотник был сбит ночью 27 февраля Силами противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 5 на 6 марта Россия совершила дроновую атаку по регионам Украины, запустив 15 беспилотников типа Shahed-136/131. Украинские силы противовоздушной обороны сбили 13 вражеских БПЛА.

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