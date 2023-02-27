На Киевщине обнаружили осколки иранского ''шахеда'', сбитого силами ПВО. Фото

В поле на Киевщине обнаружили осколки иранского дрона-камикадзе Shahed 136. Запущенный войсками РФ беспилотник был сбит ночью 27 февраля Силами противовоздушной обороны.

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Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал Андрей Небытов. "27 февраля во время ночной атаки оккупантов Силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники. Части вражеских объектов были обнаружены в поле", – написал он в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Небытов добавил, что пострадавших или повреждений инфраструктуры вследствие падения "шахеда" нет.

На месте работали полицейские и взрывотехники, правоохранители зафиксировали последствия российской атаки.

Начальник полиции Киевщины призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью войска России атаковали Украину 14 "шахедами". 11 дронов-камикадзе сбила ПВО, девять из них – под Киевом.

В Хмельницком вследствие прилета "шахедов" погибли два спасателя, еще три человека получили ранения.