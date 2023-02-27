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На Киевщине обнаружили осколки иранского "шахеда", сбитого силами ПВО. Фото

Анна Паскевич
Происшествия
1 минута
4,1 т.
На Киевщине обнаружили осколки иранского 'шахеда', сбитого силами ПВО. Фото

В поле на Киевщине обнаружили осколки иранского дрона-камикадзе Shahed 136. Запущенный войсками РФ беспилотник был сбит ночью 27 февраля Силами противовоздушной обороны.

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Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал Андрей Небытов. "27 февраля во время ночной атаки оккупантов Силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники. Части вражеских объектов были обнаружены в поле", – написал он в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Небытов добавил, что пострадавших или повреждений инфраструктуры вследствие падения "шахеда" нет.

На месте работали полицейские и взрывотехники, правоохранители зафиксировали последствия российской атаки.

Начальник полиции Киевщины призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие.

На Киевщине обнаружили осколки иранского ''шахеда'', сбитого силами ПВО. Фото
На Киевщине обнаружили осколки иранского ''шахеда'', сбитого силами ПВО. Фото
На Киевщине обнаружили осколки иранского ''шахеда'', сбитого силами ПВО. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью войска России атаковали Украину 14 "шахедами". 11 дронов-камикадзе сбила ПВО, девять из них – под Киевом.

В Хмельницком вследствие прилета "шахедов" погибли два спасателя, еще три человека получили ранения.

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