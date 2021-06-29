В Киеве водитель Honda уснул за рулем и врезался в отбойник. Момент ДТП попал на видео

В Киеве во вторник, 29 июня, около 1:30 на Южном мосту Honda Accord врезался в отбойник. Якобы, это произошло из-за того, что водитель автомобиля заснул.

Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, в результате ДТП никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ночное ДТП в Киеве на Южном мосту. Водитель автомобиля Honda в пол второго ночи заснул и врезался в отбойник", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что Accord двигался по средней полосе, но в какой-то момент начал уходить в лево, после чего столкнулся с отбойником. В результате аварии машина получили механические повреждения в виде вмятин и стертого лакокрасочного покрытия.

Видео дня

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В Святошинском районе Киева ночью в понедельник, 22 июня, автомобиль Skoda сбил насмерть женщину. Она пыталась перебежать проезжую часть на проспекте Победы, 100.

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