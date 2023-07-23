В Киеве пьяный водитель устроил гонки по встречной полосе. Видео

В Деснянском районе Киева правоохранители остановили водителя Jeep, который в состоянии алкогольного опьянения ездил по встречной полосе дороги. Кроме того, оказалось, что он не имеет права управлять автомобилем

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Мужчине выписали штрафов на сумму почти 17,5 тысячи гривен (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На днях, во время патрулирования в Деснянском районе, охранники порядка обратили внимание на нарушивший ПДД авто Jeep. Инспекторы догнали и остановили это транспортное средство. Во время общения с гражданином полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Последний от прохождения осмотра на состояние опьянения в установленном законом порядке отказался", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, как оказалось, у мужчины не было водительского удостоверения и документов на автомобиль. На него составили админматериалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения досмотра (штраф 17 тысяч гривен) и за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов (штраф 425 гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева правоохранители обнаружили водителя троллейбуса с признаками наркотического опьянения. Мужчина, перевозивший пассажиров, от прохождения медицинского осмотра отказался.

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