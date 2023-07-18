В Киеве обнаружили водителя троллейбуса, который под наркотиками перевозил пассажиров. Видео

В Деснянском районе Киева правоохранители обнаружили водителя троллейбуса с признаками наркотического опьянения. Мужчина, который перевозил в тот момент пассажиров, от прохождения медицинского осмотра отказался.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции столицы. Нарушителю грозит штраф в размере 17 тысяч гривен (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Патрульные обнаружили еще одного водителя троллейбуса с признаками наркотического опьянения. Произошло это в Деснянском районе. Общаясь с 39-летним мужчиной, инспекторы сразу заметили у него признаки наркотического опьянения. Однако последний от прохождения осмотра отказался", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские составили на нарушителя протокол управления транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и отстранили его от управления.

Напомним, в столице 9 июня правоохранители задержали мужчину, который вел себя неадекватно. Гражданин, держа в руках предмет, похожий на гранату, нецензурно выражался, а затем угрожал полицейским ножом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева Tesla на скорости въехала в светофор, который в результате упал на крышу автомобиля. Водитель, у которого были признаки алкогольного опьянения, госпитализирован.

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