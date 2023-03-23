В Киеве пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП и скрылся в лесу. Видео

В Голосеевском районе Киева водитель BMW спровоцировал тройное ДТП и скрылся в лесу. Впоследствии правонарушителя обнаружили неподалеку – у него были признаки алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства ДТП установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Патрулируя в Голосеевском районе, инспекторы получили сообщение о столкновении трех машин. Прибыв на место, патрульные опросили участников и свидетелей происшествия и, предварительно, выяснили, что водитель BMW ударил автомобили Skoda и Mercedes-Benz, после чего скрылся в направлении леса", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские совместно с проезжавшими мимо военными обследовали прилегающую территорию. На остановке общественного транспорта они увидели похожего по описанию мужчину, на которого указали участники происшествия. У 27-летнего гражданина обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Беглеца вернули на место ДТП, а патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в Киевской области за первые два месяца 2023 правоохранители отстранили от управления 317 водителей, у которых были признаки опьянения. За этот период в регионе произошло 10 ДТП с пострадавшими из-за граждан, управлявших транспортом нетрезвыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе Киевской области водитель легковушки Volkswagen сбил бетонную электроопору и уехал с места ДТП. На мужчину, у которого были признаки алкогольного опьянения, составили сразу 5 админпротоколов на 21 624 гривны.

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