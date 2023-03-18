В полиции рассказали, сколько пьяных водителей обнаружили в Киевской области за два месяца 2023 года

В Киевской области за первые два месяца 2023 года правоохранители отстранили от управления 317 водителей, у которых были признаки опьянения. За этот период в регионе произошло 10 ДТП с пострадавшими из-за граждан, управлявших транспортом нетрезвыми.

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Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киевщины. Водители продолжают нарушать ПДД, несмотря на высокие штрафы.

"Патрульные Киевщины отстранили от управления 317 вероятно нетрезвых вождей. Именно такое количество протоколов на водителей, управлявших в состоянии опьянения, составили патрульные за 59 дней, то есть с 1 января по 28 февраля 2023 года", – рассказали в полиции.

В пресс-службе подчеркнули, что управление транспортом в нетрезвом состоянии чревато не только административной ответственностью, но и может иметь фатальные последствия. В течение этого периода произошло 10 ДТП с пострадавшими, которые случились из-за водителей, находившихся за рулем пьяными.

Согласно статье 130 КУоАП за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Повторное за год подобное нарушение – 34 тысячи гривен, дважды в течение года – 51 тысяча гривен. Кроме того, в Украине была значительно усилена ответственность за ДТП с потерпевшими или погибшими (статья 286-1 УКУ), совершенные в состоянии опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева во время комендантского часа обнаружили водителя, который ездил ночью без спецпропуска. У него были признаки алкогольного опьянения, а в машине обнаружили боеприпасы.

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