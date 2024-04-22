В Киеве пьяный водитель BMW на скорости протаранил дуб. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева в воскресенье, 21 апреля, автомобиль BMW на скорости протаранил дуб. Как оказалось, водитель, чудом не пострадавший, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу три административных протокола.

"Накануне на линию 112 поступило сообщение о ДТП в Дарницком районе. Мы быстро прибыли на место и обнаружили автомобиль BMW, водитель которого въехал в дуб. От мощного удара транспортное средство получило немалые механические повреждения. К счастью, водитель не травмировался", – рассказали в пресс-службе.

В ходе общения с водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел осмотр с помощью прибора Драгер, результат – 1,21 промилле.

На нарушителя составили административные материалы за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен), управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и управление машиной без соответствующих документов (отсутствие страхового полиса – штраф 425 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области во время комендантского часа правоохранители остановили легковушку, водитель которой находился за рулем в состоянии опьянения. Нарушителю выписали штрафов более чем на 90 тысяч гривен.

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